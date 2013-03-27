Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак запевняє, що від останнього сильного снігопаду Бортницькій станції аерації нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Бортницькій станції аерації ніяких сьогодні загроз немає», - підкреслив О.Мазурчак.

За його словами, виділено фінансування, ліквідовані розмиви, які «були за зиму при таненні».

«І зараз, тільки сніг зійде, ми завершимо укріплення дамб та асфальтування територій дамб", - сказав О.Мазурчак.

Як повідомлялося, раніше директор Бортницької станції аерації Володимир Бражник заявляв про загрозу екологічної катастрофи. Зокрема, за його словами, захисні споруди можуть не витримати танення снігу, і відходи заллють довколишні населені пункти.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем`єр-міністру Олександру Вілкулу разом з київською міською владою негайно вивчити стан справ на об’єктах Бортницької станції аерації.