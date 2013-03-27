Як лікувати хворе горло

Столичний лор 50-річний Вячеслав Рогов пояснює, фарингіт буває у третини вокалістів і вчителів співу, бо вони сильно навантажують голос. Також — від тривалої застуди і пилу.

"Фарингіт можна вилікувати народними засобами, якщо усунути причину. Треба перестати їсти гостре, не можна також голосно розмовляти, дихати брудним повітрям. У хворих слизова глотки виглядає сухою, на ній з`являється блідо-рожева плівка. Стінка тоншає, бо кров до неї надходить погано. Тричі на день її треба змазувати оліями".

Найкраще допоможуть олії рослин, плоди яких мають кістки — персик, обліпиха. Такі можна легко знайти в аптеках. Ватний тампон злегка вмочують в олії, змазують ним стінку горла.

"Процедура не з приємних, бо від дотиків до чутливої стінки горла м`язи починають скорочуватись. Тоді хворому хочеться блювати. Але треба потерпіти, бо інакше фарингіт не вилікуєш. Це не нежить, який може минути без ліків. Тим, у кого сильний рефлекс нудоти, можна бризкати олію на горло спреєм".

Радить щотижня міняти види олії для змазування горла.

"Приміром, тричі на день горло мажуть олією обліпихи 7 днів. Тоді роблять на 5 днів перерву. В цей час горло полощуть відваром з календули. Тоді курс відновлюють, мажуть горло олією, але вже з шипшини. Після процедури не можна їсти і пити з півгодини. Бажано не ковтати слину. Варто сказати про те, як саме олії діють на горло. Після нанесення на стінку горла, вони стимулюють кровообіг, ліквідовують плівку, що утворилася. Тому й допомагають швидше видужати".

gazeta.ua