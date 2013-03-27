Як подолати авітаміноз

Авітамінозом називають стан нестачі в нашому організмі певного вітаміну (або кількох вітамінів). Фахівці медичної клініки "Велес" допомогли нам визначитися з симптомами типів авітамінозу:

Брак вітаміну А

Нестача відразу ж позначається на роботі очей. Може з`явитися так звана "куряча сліпота", тобто в сутінках ви будете бачити значно гірше, також виникає сухість слизової оболонки, яка проявляється відчуттям дискомфорту і бажанням терти очі. Шкіра стає сухою, на поверхні її з`являється лущення, можуть запалитися волосяні цибулини.

Брак вітаміну В

Безсоння, перепади настрою, відсутність апетиту. Запалюються слизові оболонки порожнини рота, в куточках рота з`являться так звані "заїди", можливе різке зменшення маси тіла, почастішають епізоди головного болю.

Нестача вітаміну С

Від найменшого удару і навіть дотиків на тілі будуть залишатися синці, ясна почнуть кровоточити, можливі дрібні крововиливи в суглоби, постійна слабкість.

Брак вітаміну Д

Швидке руйнуванням зубів, ламкість кісток, болі в опорно-руховому апараті.

Нестача вітаміну Е

При його нестачі людина в першу чергу відчуває збої у функціях репродуктивних органів. Крім цього, при авітамінозі Е починається жирове переродження клітин печінки.

Нестача вітаміну РР

В першу чергу зачіпає органи травлення. Ви відчуєте відразу до їжі, в роті буде постійне відчуття сухості, може бути блювота, шкіра покривається пігментними плямами, втрачає гладкість.

Як боротися з авітамінозом

- Збалансований щоденний раціон, що забезпечує організму надходження необхідного комплексу вуглеводів, жирів і білків.

- Протягом всього року, а особливо в зимові і весняні дні, потрібно багато вживати овочів (якщо закінчилися свіжі, то солоні або консервовані), різну зелень, фрукти (і свіжі, і заморожені), рибу та птицю (для кращого збереження вітамінів їх м`ясо потрібно запікати у фользі).

- При авітамінозі завжди призначають вітамінно-мінеральні комплекси. Їх випускають у таблетках, порошках, драже, льодяниках. Але найбільш оптимальною їх формою вважається капсула. Просуваючись кишечником і втрачаючи шар за шаром, вона дозволяє вітамінам поступово один за іншим всмоктуватися всередину.

Якщо ви підозрюєте у себе авітаміноз, ми рекомндуем відразу звернутися до лікаря і здати необхідні аналізи (зазвичай це аналіз крові). Займатися самолікуванням не варто.

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