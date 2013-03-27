Рівень води у річках моніторять щогодини - Вілкул

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації щогодини проводить моніторинг рівня води у річках для ухвалення рішень з уникнення паводків і підтоплень населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив віце-прем`єр-міністр Олександр Вілкул.

«Зараз працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. У п`ятницю я проведу чергове засідання штабу на Волині. Встановлено постійний моніторинг: щогодини одержуємо інформацію про рівень води у річках. Всі служби роблять все для ефективного пропуску паводка. Ситуація аномальна і нестандартна», - зазначив О.Вілкул.

При цьому віце-прем`єр уточнив, що українські водосховища мають достатній резерв для прийому паводкової води.

«І завдання уряду цей резерв ефективно використовувати», - додав О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 березня по Україні прокотився циклон, що накрив 13 областей країни, включаючи столицю - Київ. З 20 березня спеціальні служби з ліквідації наслідків стихії працюють у цілодобовому режимі. За інформацією віце-прем`єр-міністра О.Вилкула, на сьогодні проїзд до всіх населених пунктів, відрізаних стихією, вже забезпечено, електропостачання відновлене на всіх потерпілих територіях, окрім 10 населених пунктів у Полтавській області, де вже працюють бригади енергетиків з сусідніх областей.