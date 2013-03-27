МОЗ протистоятиме відчуженню земель санаторіїв

Міністерство охорони здоров`я України вважає, що система санаторно-курортних закладів має бути збережена і не повинна постраждати від спроб відчуження земель на користь комерційного будівництва.

На цьому міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова наголосила під час прес-конференції для представників регіональних видань, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

"Ми визнаємо, що матеріально-технічна база санаторіїв потребує оновлення і зміцнення, але категорично проти того, щоб їх комусь віддавати", - сказала міністр.

Вона повідомила, що МОЗ ретельно проаналізувало можливості покращити роботу санаторних закладів і джерел необхідних ресурсів. "Ми не розраховуємо на те, що це будуть бюджетні кошти. Але за рахунок господарської діяльності, яку проводять санаторії, вони б могли суттєво покращити свій стан та якість послуг, які надають", - переконана Р.Богатирьова.

За її словами, зараз зусилля міністерства направлені на те, щоб вирішити низку першочергових проблем, зокрема, щодо відсутності правовстановлюючих документів на право володіння земельними ділянками і нерухомим майном, які фактично належать санаторіям. Також має бути розв`язано питання з інвестиційними договорами, згідно з якими в деяких закладах відбулося відчуження державного майна.

Головні лікарі санаторіїв, повідомила глава МОЗ, отримали доручення вжити термінових заходів щодо узаконення земельних ділянок та нерухомого майна, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні, а також забезпечити їхній облік. Одна з найближчих колегій Міністерства буде присвячена аналізу роботи цих закладів, зазначила вона.

Окремо Р.Богатирьова прокоментувала ситуацію із дитячим кістково-туберкульозним санаторієм ім. Боброва в Алупці (Крим). Наразі санаторій фактично відрізано від моря, оскільки приватна фірма-забудовник побудувала паркан вздовж схилу, що веде до набережної та пляжу, де зазвичай відпочивають діти, які оздоровлюються в медзакладі. Сталося це на новорічні свята, на підставі одного із рішень Алупкінської міськради про виділення землі.

"Випадок із санаторієм Боброва - це просто виклик системі, особливо правовій. Ми вважаємо, що вся земля повинна бути повернута санаторію, іншої позиції у Міністерства охорони здоров`я немає і не буде", - наголосила Р.Богатирьова.

Як нагадали в прес-службі МОЗ, ситуація із Дитячим санаторієм ім. Боброва виникла 2005 року, коли Алупкінська міськрада, на порушення чинного законодавства, почала ухвалювати численні рішення про виділення ділянок під житлову забудову на території цього закладу.

Крім того, Товариство рибалок-любителів "Чайка" зайняло територію санаторію завбільшки дві тисячі кв. м., побудувавши там елінги - спуски до води. При цьому судовими інстанціями позов за цим фактом залишено без розгляду.

У 2010 році за фактом перевищення міськрадою повноважень було порушено кримінальну справу. Ще попереднім складом Алупкінської міської ради в 2010-му взагалі був скасований Державний акт санаторію, який було згодом поновлено на підставі рішення суду.

Тепер новий склад міськради, по-перше: не скасовує рішення, які були видані минулим складом ради в 2005-2010 роках, і по-друге: не надає документацію за фактами винесення рішень та виділення держактів на території санаторію, наголосили в МОЗ.

У 2012 році було направлено 3 звернення санаторію до Держземінспекції АРК та 2 звернення до Держінспекції сільського господарства АРК з проханням провести перевірку земельного законодавства. Однак відповідей на ці звернення не було, констатували в міністерстві.

18 січня 2012 року було також направлено звернення до Держземінспекції Криму. Матеріали перевірки лише констатують факт виділення землі, однак не дають жодних висновків щодо правомірності цього виділення. Позовні заяви на рішення про виділення ділянок на території санаторію подавалися в судові інстанції різних рівнів починаючи ще з 2006 року.

За останні 5 років було подано 48 позовів, 25 з яких було задоволено, але до цього часу вони оскаржуються приватними особами. На сьогодні 4 активних позови перебувають у провадженні. Крім того, міськрада Алупки не надає інформації щодо виділення земельних ділянок приватним особам та установам для подальшого оскарження та повернення земельних ділянок санаторію, поінформували в МОЗ, додавши, що боротьба за збереження території санаторію триває.