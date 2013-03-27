Скарг на швидку допомогу під час стихії немає

Міністерство охорони здоров`я не отримувало скарги громадян на роботу працівників швидкої допомоги під час стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції у Кабінеті мінстрів міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова.

"Усі випадки обслуговуються. В нас немає скарг на медиків, працівників швидкої медичної допомоги, що вони або обслужили неякісно, або приїхали із запізненням. Люди розуміють все. Якщо ми не могли добратись, ми передавали виклики у служби надзвичайних ситуацій, які мають більш потужні можливості, щоб добратись у те чи інше місце. Це поодинокі випадки, але без медичної допомоги ніхто не залишився", - запевнила Р.Богатирьова.