В Україні поменшало курців?

В Україні за останні чотири роки кількість курців скоротилася на 17% - із 10,07 млн осіб до 8,35 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я із посиланням на дані Державної служби статистики.

Зокрема, у 2012 році загальна поширеність куріння зменшилася до 21,8% у порівнянні з 22,3% у 2011 році. Зменшення переважно відбулося серед молодих осіб: у 2011 році курило 23,0% людей у віці 14-29 років, а у 2012 році - лише 20,4%.

Крім того, опитування Державної служби статистики засвідчило, що зменшилася кількість осіб, які повідомили, що мають хронічний бронхіт або емфізему легенів - із 8,9% в 2008 році до 6,7% в 2012 році.

Продовжує скорочуватися смертність від хвороб органів дихання: у 2012 році від цих хвороб померли майже на 1000 менше людей, ніж у 2011 року, зазначається в повідомленні.

МОЗ вважає, що скорочення поширеності куріння стало результатом цілеспрямованих заходів, які вживалися в Україні протягом останніх років, і очікує, що закони про звільнення громадських та робочих місць від тютюнового диму та про заборону тютюнової реклами, які набули чинності наприкінці 2012 року, сприятимуть подальшому зменшенню поширеності тютюнокуріння, що дозволить покращити стан здоров`я людей в нашій державі, відзначили в прес-службі.