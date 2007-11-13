“Всесвітній День Діабету: делегація Української Діабетичної Федерації – учасник урочистостей в штаб-квартирі ООН”

Прес-конференція на тему: “Всесвітній День Діабету: делегація Української Діабетичної Федерації – учасник урочистостей , що відбулися в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй”. Учасники: президент УДФ, народний артист України Б.Бенюк; голова Ради УДФ, віце-президент IDF В.Очеретенко, народний депутат України С. Шевчук, директор Інституту едокринології і обміну речовин М.Тронько, ген.директор ЗАТ «Ганза» П.Багрій. 14 листопада 2007 року в штаб-квартирі ООН в м. Нью-Йорк пройшов прийом на честь Всесвітнього Дня Діабету. В цьому заході прийняла участь делегація України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8-098-631-03-69, 431-02-50. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.