Внесено зміни до положення про Міністерство соцполітики

Президент України Віктор Янукович вніс зміни до положення про Міністерство соціальної політики України.

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Згідно зі змінами, Мінсоцполітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення і трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім`ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім`ї та з питань протидії торгівлі людьми тощо.