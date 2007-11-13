Ожиріння сприяє розвитку раку простати

Учені встановили, що чоловіки, які страждають від ожиріння, вдвічі більше ризикують померти від раку простати, ніж представники сильної статі з нормальною вагою. Група дослідників спостерігала за 788 пацієнтами з різною вагою, які страждають від цього захворювання, після чого зробили висновки.

За чоловіками спостерігали впродовж п`яти років. Упродовж цього часу рівень смертності від раку простати для чоловіків з індексом маси тіла, який дорівнює 25 і є нормою, склав 7%. Проте, у представників сильної статі з індексом маси тіла, що перевищує 25, рівень смертності від цього захворювання склав 13%. Варто відзначити, що тільки в Великій Британії щороку близько 35 тис. чоловіків дізнаються, що у них рак простати. При цьому 10 тис. із них помирають від цієї пухлини.

Нагадаємо, рак простати є одним з видів захворювання, що найчастіше зустрічаються у чоловіків. За статистикою, щогодини від цієї пухлини помирає декілька чоловіків. Варто відзначити, що багато представників сильної статі навіть не здогадуються про наявність у них цього захворювання.

Група вчених спостерігала за 788 пацієнтами, у яких місцево-поширена форма раку простати розповсюджувалася за межі залози. Виявилось, що повні чоловіки з індексом маси тіла від 25 до 30 у 1,5 рази частіше помирали від цієї недуги, ніж чоловіки з нормальною вагою. Якщо ж індекс більше 30, то представники сильної статі помирають в 1,6 разів частіше. З`ясувати ІМТ легко. Для цього необхідно масу тіла в кілограмах розділити на зріст у сантиметрах у квідраті.

Дослідники при вивченні смертності від раку простати брали до уваги й інші чинники, такі як соціальне положення, загальний стан здоров`я, прибутки.

Інша група вчених з Університету Бордо встановила, що стрес сприяє набору зайвої ваги. Експерименти на тваринах показали, що це правда. Піддослідних щурів тримали в стані психічної напруги. Після цього їм давали шоколад. Гризуни не відчували міри і обжиралися солодощами до півсмерті. Так само поводиться і чоловік. "На думку психоаналітиків, ожиріння є наслідком заїдання проблем, – розповіла лікар-терапевт Ольга Михайлова. – Люди, застряглі на першій, оральній, стадії психічного розвитку, способом боротьби з дискомфортом нагадують дітей, яких заспокоює процес смоктання. Людина "орального типу" в ситуації стресу почне підсвідомо тягнути все до рота, чи то сигарета, чи то алкогольні напої чи їжа".

"Бажання поїсти, щоб заспокоїтися, зумовлено особливостями роботи нашої нервової системи, – відзначив кандидат психологічних наук Сергій Ісайчев. – Річ у тім, що в ситуації стресу все навантаження на себе бере симпатична нервова система, а при їді працювати починає парасимпатична нервова система, даючи "змученим" нервам відпочити. Отже, людина перемикається і заспокоюється".

utro.ua