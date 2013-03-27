Янукович доручив вжити комплексних заходів для розвитку дітей

Президент України Віктор Янукович дав доручення Кабінету міністрів підготувати зміни до чинного законодавства, які передбачають створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, за словами Президента, законодавчі зміни мають забезпечити поетапне скасування до кінця року рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для дітей під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; підвищення на 25 відсотків розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з виключно високою мірою втрати здоров`я; визначення розміру виплати допомоги на дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, на рівні не менше двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку без урахування державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів; видатки на позашкільну освіту.

Кабінет міністрів має створити всеукраїнську телефонну «гарячу лінію» з питань захисту сімей з дітьми, яка забезпечуватиме оперативне реагування на порушення прав дітей та випадки насильства стосовно дітей, надання невідкладної психологічної допомоги.

Також у дорученні запропоновано вирішити питання повного і своєчасного забезпечення дітей-інвалідів необхідними технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальних навчальних закладів для дітей із вадами зору - підручниками та посібниками зі шрифтом Брайля, які відповідають сучасним освітнім вимогам і стандартам.

Згідно з документом, до 15 квітня уряд повинен внести пропозиції щодо започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», якою буде охоплено не менше 100 дітей щороку. Йдеться про пропозиції щодо порядку відбору для участі у Програмі, форм та системності роботи з такими дітьми, у тому числі за участю Малої академії наук України.

Крім того, прем’єр-міністру, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено забезпечувати протягом 2013-2014 років розширення мережі дошкільних навчальних закладів для забезпечення охоплення такими закладами не менше 85 відсотків дітей відповідного віку; запровадження щорічного функціонування всеукраїнських і обласних літніх шкіл для обдарованих дітей із залученням до роботи в таких школах провідних фахівців та вчених; забезпечити модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів.

У дорученні Президента також йдеться про необхідність створення в Україні центрів денного перебування для дітей-інвалідів, розширення мережі соціальних центрів матері та дитини, вдосконалення роботи з надання соціальних послуг вагітним жінкам та матерям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Глава держави доручив створити умови для охоплення різними формами позашкільної освіти не менше 70 відсотків дітей відповідного віку; ефективну систему раннього виявлення та своєчасної медичної реабілітації дітей із вродженими вадами або із затримками розвитку, забезпечення їх належною медичною допомогою, а також надання необхідної психологічної підтримки сім`ям із такими дітьми.

Також прем’єр-міністру, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій пропонується забезпечити проведення у 2014-2015 роках Національного турніру шкільних баскетбольних команд Євро-2015.