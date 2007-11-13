Сьогодні - Міжнародний день незрячих людей

В Україні мешкають 65 тис. незрячих людей. Загалом же у світі нараховується 27 млн. сліпих людей і 160 млн. людей з дуже слабким зором.

Видання “Київські відомості” відвідало столичну спеціалізовану бібліотеку для сліпих. Тут вже півтора року успішно працює створений на гроші американців Інтернет-центр: тексти на екранах комп’ютерів з виходом у глобальну мережу повністю озвучуються. Окрім того, їх можна роздрукувати шрифтом Брайля для незрячих.

Та й цій бібліотеці, як і всім подібним закладам в Україні, не вистачає грошей. Торік книжки незрячим доставляли з бібліотеки прямо додому. Нині від такої послуги через нестачу грошей відмовилися.

ICTV