Зробили аудит вантажів для визнання їх «гуманітарною допомогою»

У Міністерстві соціальної політики України зробили повний аудит усіх вантажів, щодо яких було подано заявку на визнання «гуманітарною допомогою».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, сьогодні під час брифінгу міністр соціальної політики Наталія Королевська відзначила, що вантажі було перевірено із залученням інших міністерств – насамперед МВС та Міністерства доходів і зборів.

За словами Н.Королевської, Мінсоцполітики запровадило три режими проходження вантажів, які умовно поділяються на «зелений», «жовтий» та «червоний» коридори.

«По «зеленому» коридору йде вантаж, який не викликає зауважень в інших міністерств. У першу чергу - це вантажі, призначені для державних установ, які займаються соціальним обслуговуванням вразливих категорій громадян, для лікарень, дитячих будинків тощо. По «жовтому» коридору йдуть вантажі, які викликають певні сумніви. «Червоний» коридор – для вантажів, які не містять ознак гуманітарної допомоги або призначені для отримувачів, які раніше мали проблеми з законом», – зазначила вона.

При цьому міністр поінформувала, що наразі стосовно усіх соціально важливих вантажів уже прийняті позитивні рішення. Зокрема, узгоджені вантажі для Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ, Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом МОЗ, Міжнародної діабетичної асоціації України, Сумської обласної клінічної лікарні тощо.

Разом з тим Н.Королевська зазначила, що МВС здійснює кримінальне провадження за статтями 364 (зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України щодо ввезення комерційних вантажів під виглядом гуманітарної допомоги Волинським обласним благодійним фондом «Темпера».

«У 2011-2012 роках службові особи фонду ввезли 622 тонни вантажів задекларованою вартістю 7,8 мільйонів гривень. Це був одяг, взуття, іграшки. Цей товар передавався на реалізацію підприємцям у Волинській та сусідніх областях. За попереднім підрахунками, це завдало збитків державі на 2,1 мільйона гривень», - сказала вона.

Загалом у 2012 році, як зазначила міністр, вартість ввезеної в Україну гуманітарної допомоги оцінюється майже у 57 млн дол. При цьому, за оцінками експертів, значна її частина – контрабанда.

«Поміж останніх звернень нас також зацікавила низка вантажів. Сьогодні в Україну як гуманітарну допомогу пропонують ввезти 148 автомобілів. Серед них 53 дорогих авто (зокрема, 24 «Фольксвагени», 11 «Мерседесів», 6 «Ауді», 5 «Тойот», 1 «Лексус»). По кожному з них потрібно розбиратися окремо», – наголосила Н.Королевська.

«Я розумію, що ті особи, які зацікавлені у всіляких непрозорих схемах навколо гуманітарної допомоги, зараз намагаються дискредитувати нашу роботу. Але незважаючи на це, ми рішуче налаштовані зробити процедуру ввезення гуманітарної допомоги максимально прозорою», - сказала вона.

У повідомленні також відзначається, що за лютий-березень Мінсоцполітики отримало понад 450 звернень щодо визнання вантажів «гуманітарною допомогою». Рішення прийнято по 254 зверненнях.