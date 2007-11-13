Протизаплідні пігулки підвищують ризик серцевого нападу

Використання протизаплідних таблеток протягом тривалого періоду підвищує ризики серцевого нападу серед жінок, попереджають лікарі Університету Гента в Бельгії.

Для дослідження фахівці спостерігали за станом здоров`я 1 тис. 301 жінки у віці 35-55 років. Кардіологи помітили закупорку артерій у 81% учасниць, які дотримувалися такого типу контрацепції більше 13 років.

Медики знайшли 20-30-відсоткове накопичення шкідливих речовин (жиру, холестерину, кальцію) у коронарних і сонних артеріях. За припущеннями дослідників, високі рівні гормону естрогену в протизаплідних пігулках грають головну роль у підвищенні серцево-судинних ризиків.

Оральна контрацепція, що містить гормони, застосовується 100 млн. жінок у всьому світі, відзначають експерти. Вони вважають, що, у зв`язку з одержаними даними, жінки мають шукати альтернативні способи захисту свого здоров`я.

NeBoley.com.ua