Україна та РФ активізують взаємодію у медицині

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко та віце-прем’єр РФ Ольга Голодець домовилися про активізацію двосторонньої взаємодії у галузях медицини, освіти, молодіжної політики та спорту.

Як повідомляється на Урядовому порталі, зустріч віце-прем’єрів відбулася сьогодні у Москві в ході робочого візиту К.Грищенка до Росії.

Окрема увага під час зустрічі була приділена реалізації заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та святкування 1025-ліття хрещення Київської Русі, йдеться в повідомленні.

Також цього ж дня К.Грищенко на чолі делегації України, до якої увійшли ієрархи УПЦ, представники органів місцевого самоврядування і громадських організацій, взяв участь у засіданні міжнародного Церковно-громадського комітету з підготовки до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.

У ході засідання обговорювалися питання координації святкувань, що будуть проводитися в Україні, Росії та Білорусі; проведення спільних заходів; широке залучення до урочистостей громадськості і, зокрема, молоді.

У своєму виступі К.Грищенко поінформував про кроки, які здійснюються Президентом України та урядом для забезпечення належного рівня святкувань.

„За ініціативою глави держави, - зазначив він, - 1025-ліття хрещення Київської Русі відзначатиметься на державному рівні, і не лише в столиці, а й усіх містах, селах і регіонах України”.

На засіданні йшлося також про важливий характер майбутніх святкувань. „Подія, що відбувалася 1025 років тому на берегах Дніпра не лише докорінно змінила хід історичної еволюції нашої держави, а й, водночас, стала ключовою складовою сучасного духовно-морального розвитку нашого народу”, - зазначив К.Грищенко.