Чи працює закон про примусове лікування хворих на ТБ?

Примусове лікування хворих на туберкульоз в Україні здійснюється в межах законодавства.

Про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова, коментуючи сьогодні на брифінгу інформацію про те, що МОЗ не виконує Закон "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" в тій його частині, що стосується примусового лікування хворих на заразну форму цієї хвороби, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За її словами, працівники медичних установ виконують все від них залежне для лікування хворих на туберкульоз.

"Протягом 2012 року в Україні відкрито 39 установ, де можуть пройти і зобов`язані проходити примусове лікування хворі на туберкульоз, які уникають терапії, якщо таке рішення було прийнято. Протягом 2012 року примусове лікування пройшли 360 хворих", - зазначила міністр.

За її словами, медики по відношенню до хворих на туберкульоз діють згідно з чинним законодавством.

"Якщо хворий порушує правила госпіталізації, припиняє лікування, порушує режим і при цьому є небезпечним для суспільства за критеріями розповсюдження активної туберкульозної палички, працівник медичного закладу звертається до суду із заявою і обґрунтуванням своїх кроків. І суд приймає рішення про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу такого хворого, що підлягає негайному виконанню. Ми інформуємо органи внутрішніх справ, адже саме на них покладена функція забезпечити примусове лікування хворого, рішення по якому прийнято судом. Так що, я вважаю, з боку медиків невиконання цього закону не спостерігається. Якщо хворий втік, його розшукують і не можуть знайти, це проблема сім`ї, хворого, колективу - з`ясувати, де він знаходиться", - підкреслила Р.Богатирьова.

Міністр охорони здоров`я висловила незгоду з твердженням про те, що МОЗ не виконує норму закону щодо примусового лікування хворих на туберкульоз, які його уникають. "Ніяких підстав звинувачувати медиків у цьому немає", - зауважила вона.