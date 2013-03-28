В Україні зафіксувано 256 випадків "свинячого" грипу

В Україні протягом 12 тижня поточного року виявили 256 випадків вірусу грипу типу А H1/N1, який в народі також називають "свинячим". Про це йдеться в офіційних матеріалах Державної СЕС, пише newsru.ua.

"Станом на 12 тиждень 2013 р. вірусологічними лабораторіями України досліджено методом полімеразної ланцюгової реакції 2 423 зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ, з них позитивних 458, в тому числі на грип типу В -63 та грип типу А – 395 (А (Н3) – 56, А (Н1)pdm09 – 256, А (Н1) сезонний – 1 та нетиповані – 82)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найчастіше українці помирають від "свинячого" грипу та "Вісконсіна".