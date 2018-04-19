Продукти, які знижують апетит

Кожна жінка прагне добре виглядати, бути стрункою і привабливою. Але що робити, коли за кожен кілограм ваги доводиться буквально боротися, а улюблене плаття знову не сходиться? Не поспішайте вдаватися до голодування або строгої дієти, адже нормалізувати вагу і зберегти фігуру легко! Достатньо лише контролювати свій апетит, розмір порції і вживати в їжу деякі продукти, що знижують апетит. Які продукти знижують апетит між основними прийомами їжі? Вода

Найбільш важливим продуктом, що знижує апетит, є вода. Чиста вода – основа всіх існуючих дієт, оскільки підтримка водного балансу дуже важлива при схудненні і контролі ваги. Мінеральна негазована вода добре перебиває голод, і благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню токсинів і активізації обмінних процесів організму. Для вгамовування голоду, бажано випивати склянку води перед їжею. Це допоможе включити процес травлення, а також створить відчуття наповнення шлунку. Після їжі, слід взагалі утриматися від вживання будь-якої рідини, оскільки розмитий шлунковий сік завдає шкоди організму.

Овочі і фрукти

Не останнє місце в списку продуктів, що знижують апетит, займає кошик зі свіжими фруктами і овочами. Завдяки тому, що ці продукти багаті не тільки на вітаміни і амінокислоти, але і на клітковину, вони є якнайкращим способом перебити голод між основними прийомами їжі.

Зі всіх десертних продуктів, що знижують апетит, яблука містять найбільшу кількість харчових волокон, що вимагає більше часу і зусиль для пережовування. Також яблука займають досить багато місця в шлунку. Таким чином, організм швидко одержує свою частку шлункового соку і інформує рецептори про достатнє насичення. Крім того, глюкоза, що міститься в яблуках, помірно впливає на рівень цукру в крові, тому після такого дієтичного перекушування не виникне подальшого маніакального бажання їсти. Для більшої ефективності фрукти і овочі, потрібно ставити на найвиднішому місці, щоб уникнути спокуси заглянути в холодильник.

Свіжовичавлені соки і фреші

Зверніть увагу на користь свіжовичавлених фруктових і овочевих соків. Це теж продукти, що знижують апетит. Цитрусові фреші і свіжовичавлені овочеві соки швидко активізують обмін речовин і добре засвоюються, але на відміну від вуглеводів містять набагато менше калорій. Якщо у вас немає можливості зробити свіжовичавлений сік з овочів, то можна з`їсти декілька помідорів, невеликий огірок або морквину.

Горіхи, боби і насіння

Окремі продукти, що знижують апетит, – це горіхи, насіння і боби. Серед них необхідно виділити кедрові горіхи і льняне сім`я, такі продукти містять лінолеву кислоту, яка стабілізує вироблення гормону голоду. Також мигдаль і какао-боби, які багаті білком, і містять здорові жири, що дозволяє насичувати організм. Але будьте обережні, зниження апетиту наступає тільки через деякий час. У помірних кількостях такі продукти можна вживати для перекушування і зниження апетиту.

Шоколад Мабуть, найприємніший спосіб контролю апетиту за допомогою шоколаду. Декілька шматочків якісного гіркого шоколаду добре перебиває апетит. Чорний шоколад містить багато жирних кислот і мало калорій, на відміну від молочного, де все навпаки. Для кращого ефекту зниження апетиту спробуйте не просто з`їсти шоколад, а розсмоктати його в роті, як льодяник. Тоді організм вирішить, що ви вже з`їли достатньо солодкого, і перестане мучити вас голодом.

Які продукти перешкоджають переїданню?

Салати

З овочів і фруктів можна робити салати, додаючи такі продукти, що знижують апетит, як шпинат, капуста, ревінь, зелень петрушки і кропу і деякі лікарські трави, наприклад кульбаба, цикорій, деревій. Блокувати відчуття голоду допомагають грубі волокна, що містяться в овочах, а порція не заправленого салату перед основною їдою сприяє швидкому виділенню шлункового соку. Це ефективно перешкоджає переїданню і примушує вибирати менш калорійні страви. Навіть якщо ви не дотримуєтеся ніякої дієти, постійне вживання салатів перед їжею допоможе вам очистити зашлакований кишечник і позбавиться патогенної мікрофлори.

Якнайкращою заправкою до таких салатів вважається льняна олія, яка містить велику кількість жирів омега-3 і рослинних волокон, що більше волокон ви з`їдаєте, тим повільніше глюкоза всмоктується в кров, що допомагає підтримувати нормальний рівень гормонів, що відповідають за голод.

Супи і бульйони Завдяки клінічним дослідженням дієтологи дізналися, які продукти знижують апетит під час їжі найефективніше. Виявилося – це традиційний суп, на основі нежирного бульйону. Секрет в тому, що гаряча рідина значно ослабляє апетит, а невелика калорійність супу дозволяє з`їдати навіть великі порції без збитку для фігури. Для приготування таких супів потрібно ретельно підбирати продукти, що знижують апетит, овочі і зелень.

Дієтичне м`ясо Для приготування повноцінних других страв можна використовувати такі продукти, що знижують апетит, як сьомга, червоне куряче м`ясо або молочна телятина. Ці продукти містять легкозасвоювані здорові жири, тому добре насичують організм і забезпечують відчуття насичення тривалий час.

Вівсянка

Найбільш багате джерело дієтичної клітковини, необхідне для вгамовування голоду, – це вівсянка. Її можна вживати як гарнір, як самостійну страву. В порівнянні з іншими злаковими в ній дуже мало цукру, а щоденне вживання вівсянки знижує рівень холестерину і покращує травлення.

Які продукти знижують апетит перед сном?

Молоко

У деяких чоловіків і жінок найбільше відчуття голоду виникає якраз перед сном через підвищене вироблення деяких амінокислот. Такий нічний апетит можна понизити, випивши на ніч склянку нежирного молока або знежирений йогурт. Безжирові молочні продукти не тільки компенсують недолік цих амінокислот, але і активно розщеплюють жирові клітини, покращують нічний сон і поповнюють енергетичні запаси організму.

hotsport.ua