У Києві створено штаб щодо запобігання повені

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов на базі rомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створив штаб, що буде займатися попередженням повені та ліквідацією її наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, штаб очолив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

Про це голова столичної міськдержадміністрації повідомив сьогодні під час засідання зазначеної комісії.

О.Попов підкреслив, що завдання, які стоять перед створеним штабом, потребують максимальної уваги і швидкої реакції, а саме: не допустити підтоплення низинних територій міста (Оболонь, Русанівка, Позняки, Осокорки та інші), пошкодження інженерних мереж, а особливо електромереж, у житлових будинках, де можливе підтоплення підвальних приміщень; негайно звільнити зливоприймачі від снігу, забезпечити стабільну роботу дренажної системи.

За словами голови КМДА, сьогодні до прибирання від снігу зупинок громадського транспорту, ливневих стоків, переходів тощо окрім комунальних служб залучено і 1000 військовослужбовців.

Також він наголосив, що очікується підвищене навантаження на міські каналізаційні системи, тому особливу увагу треба приділити роботі «Київводоканалу», Бортницької станції аерації, посилити контроль за ситуацією на мулових полях БСА.

О.Попов доручив забезпечити оперативний моніторинг якості бюветної води, яку п’ють кияни, а про результати повідомляти громадськість.

Крім того, в цілодобовому режимі всі міські служби та оперативні групи повинні реагувати на звернення жителів міста до контактного центру (телефон: 15-51).

Окрім окреслених головою КМДА основних питань у місті розроблений і вже реалізується план попередження повені та ліквідації її наслідків.