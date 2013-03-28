Держслужба з НС хочее зустрітися з волонтерами
11:49, 28 березня 2013Країна
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Ініціює круглий стіл
Державна служба України з надзвичайних ситуацій ініціює проведення круглого столу з представниками волонтерських організацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, у зустрічі візьмуть участь керівники Держслужби, керівники рятувальних підрозділів ДСНС та активісти волонтерських організацій.
Надзвичайна ситуація, яка виникла внаслідок аномального снігопаду 23-25 березня, продемонструвала активність місцевих громад. Під час ліквідації наслідків стихійного лиха волонтери допомагали людям в боротьбі зі стихією. З метою поглиблення співпраці з громадськими організаціями та оптимізації зусиль волонтерських організацій з надання допомоги населенню заплановано розробити спільний План дій Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерських організацій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
У ході круглого столу планується визначити шляхи ефективної взаємодії ДСНС і волонтерів, організувати створення реєстру волонтерів та координаційного центру волонтерських організацій з метою координації дій волонтерів в умовах надзвичайної ситуації.
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