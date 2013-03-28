Допоможіть врятувати Віталія!
11:55, 28 березня 2013Країна
1
Гострий лімфобластний лейкоз
Віталію Тригубенку – 21 рік. Він студент одного з Вінницьких вузів. Але півроку тому важка хвороба примусила припинити навчання. У Віталія – гострий лімфобластний лейкоз, хвороба перебігає важко, наразі хлопець переживає другий рецидив і приймає 5-й курс хіміотерапії. Щоб врятувати єдиного сина, батьки – жителі одного з Вінницьких сіл - продали все, що могли, але грошей на лікування катастрофічно не вистачає.
Просимо всіх небайдужих допомогти родині подолати біду!
Координати батька:
097 214 35 48
Тригубенко Сергій Васильович
Реквізити для перерахування коштів:
Номер соціального карткового рахунку 26252007863279 в ПАТ «УкрСиббанк»
Отримувач Тригубенко Сергій Васильович
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter