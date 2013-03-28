Допоможіть врятувати Віталія!

Віталію Тригубенку – 21 рік. Він студент одного з Вінницьких вузів. Але півроку тому важка хвороба примусила припинити навчання. У Віталія – гострий лімфобластний лейкоз, хвороба перебігає важко, наразі хлопець переживає другий рецидив і приймає 5-й курс хіміотерапії. Щоб врятувати єдиного сина, батьки – жителі одного з Вінницьких сіл - продали все, що могли, але грошей на лікування катастрофічно не вистачає.

Просимо всіх небайдужих допомогти родині подолати біду!

Координати батька:

097 214 35 48

Тригубенко Сергій Васильович

Реквізити для перерахування коштів:

Номер соціального карткового рахунку 26252007863279 в ПАТ «УкрСиббанк»

Отримувач Тригубенко Сергій Васильович