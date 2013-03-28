Як розпізнати цукровий діабет

Цукровий діабет - захворювання дуже серйозне і при перших його ознаках необхідно терміново звернутися до лікаря і здати ряд аналізів, в першу чергу - кров на рівень цукру.

Тривожні симптоми, що дозволяють запідозрити цукровий діабет, наступні:

- виснажлива спрага

- часте сечовипускання і різке збільшення кількості сечі (до 9 л за добу)

- значна втрата у вазі (до 15 кг на місяць)

- загальна слабкість і сонливість, швидка стомлюваність

- запах ацетону з рота

- часте затуманення зору

- відчуття важкості в ногах, часті запаморочення

- надто повільне затягування ран

- знижена температура тіла

- судоми в області литкових м`язів.

Сергій Рєзнік, ендокринолог-діабетолог, коментує: "Діабет буває інсуліновозалежним (його симтомов ми описали вище), який виникає при відмирання клітин підшлункової залози в результаті перенесеної вірусної інфекції або зниження імунітету, і інсуліновонезалежний (спадкова хвороба, при якій інсулін виробляється в надлишку, але клітини організму не здатні його сприймати через втрату чутливості до нього). Такий тип діабету виникає зазвичай в зрілому віці часто в осіб з надлишковою масою тіла, характеризується спокійним, повільним початком, симптоми цукрового діабету мало виражені".

Лікування цукрового діабету:

- спеціальна дієта

- медичні препарати (інсулін)

- фізичні навантаження.

Мета терапевтичних заходів - нормалізація порушених обмінних процесів і маси тіла, збереження або відновлення працездатності хворих, попередження або лікування судинних ускладнень.

Лікування цукрового діабету повинно бути системним і строго індивідуальним, грунтуючись на даних діагностики, а також особливостях кожного конкретного випадку.

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