Погода на завтра

Завтра вночі місцями у Криму, а вдень у західних областях очікується невеликий мокрий сніг, на Закарпатті помірний мокрий сніг з дощем.

На дорогах України ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, у північних областях місцями до 17°, у південних областях та на Прикарпатті 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Криму та на Закарпатті вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві та області у п’ятницю - мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, місцями до 17° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° тепла.