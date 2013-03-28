Потепління супроводжуватиметься дощами

Потепління у Києві, яке слід очікувати з 30 березня, супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, виступаючи сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА.

За його даними, 30 березня температура у Києві почне підвищуватися, але при цьому очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу із переходом у дощ. З 31 березня по 2 квітня також зберігатиметься дощова погода.

“Але загальна кількість опадів великою не буде”, - зазначив М.Кульбіда.

Найвищу температуру повітря в найближчий період, за його словами, слід очікувати 1 квітня – цього дня вдень буде до +10º. Однак потім у Києві знову стне прохолодніше.

"Уже 2-3 квітня денна температура повітря знизиться максимум до 3-4º вище нуля. Уночі — невеликі морози", - повідомив М.Кульбіда.

4-5 квітня температура повітря знову підвищиться максимум до 6-8º тепла.

“Таке суттєве зростання температури від +10º і вище можна очікувати в період 8-10 квітня”, - зазначив керівник гідрометцентру.