Міфи про підгузники

Сьогодні кожна мама, що має новонароджену дитину, знайома з одноразовими підгузками. Про них багато чули, навіть не маючи дітей. Але навколо одноразових підгузників досі ведеться багато суперечок. Бабусі розповідають моторошні історії про безпліддя хлопчиків і проблеми в здоров`ї дівчаток, які одягали підгузники. Чи правдиві ці твердження? Спробуємо розібратися разом.

Міф 1. Якщо дівчатка носять підгузники - у них буде цистит

Насправді, цистит у дітей пов`язаний не з носінням підгузника як такого, а з неналежною гігієною і внаслідок цього попаданням мікробної флори в сечовий міхур. Таке може виникати у дітей, які носять і не носять підгузники.

Дівчатка схильні до циститу більше, ніж хлопчики через особливості будови організму. Цистити зазвичай виникають при тривалому перебуванні в забрудненої фекаліями одязі і неправильній методиці підмивання.

Звичайно, якщо вкрай рідко міняти підгузник, ймовірність запальних процесів в області геніталій зросте, але за правилами його треба міняти відразу ж після стільця, і кожні 2-3 години, якщо дитина мочиться.

Крім того, дитині якомога частіше потрібно дозволяти знаходитися в домашніх умовах без підгузника - в штанцях чи з голими ніжками. При такому носінні підгузника ніяких негативних явищ не виникає.

Міф 2. Якщо хлопчики носять підгузники - у них буде безпліддя

За проведеним дослідженням вчених було доведено негативний вплив підвищених температур на утворення сперматозоїдів. При підвищенні температури мошонки до 41-42 градусів якість сперми прогресивно знижується до майже повної неможливості зачаття.

З цього твердження був народжений міф про формування безпліддя хлопчиків - нібито мошонка у них постійно перегріта. Але цей міф не більше ніж голослівне твердження, так як усередині підгузника температура не піднімається вище середньої температури тіла, і вже тим більше не досягає 40 градусів. Тому ні про яке перегрівання геніталій мова не йде.

І навіть якщо припустити, що мошонка дійсно знаходиться в підвищених для неї температурах усередині підгузника, то на плідність хлопчика це ніяк не може вплинути ще й тому, що сперматогенний епітелій починає формуватися і дозрівати до віку 7-8 років і старше, а в цьому віці хлопчики вже не носять підгузників.

Міф 3. Усередині підгузника утворюється парник

Багато бабусь вказують на формування всередині підгузника парникового ефекту, при якому підвищується температура і формується підвищена вологість. Це впливає на стан шкіри і здоров`я дитини - утворюються попрілості і дерматити.

Але цей самий парниковий ефект на практиці відсутній - основна задача підгузника, вбирати і утримувати всередині себе зайву вологу, а не випаровувати її. Природно, якщо підгузник змінюється рідко і переповнюється, він може знижувати свої захисні властивості.

Крім того, підгузник є свого роду елементом одягу, і це потрібно враховувати, одягаючи дитину. Хоча сучасні підгузники і виконані з повітропроникних матеріалів, якщо на них зверху надягти троє штанів, дитині буде жарко, і шкіра буде потіти - це нормальне явище.

Але, при своєчасній зміні підгузника і використанні засобів по догляду за шкірою (крем під підгузник, спеціальне дитяче мило для підмивання), ніяких негативних наслідків для здоров`я не відзначається.

Міф 4. При носінні підгузника ніжки дитини викривляються

Одягаючи малюкам підгузники, багато батьків відзначають, що ніжки у малюка криві. Це хвилює батьків і викликає побоювання, що через підгузники кривизна ніг посилиться. Однак, ноги у малюків мають таку форму через внутрішньоутробне знаходження в особливому положенні. У міру зростання кривизна ніг іде незалежно від носіння підгузників.

Більш того лікарі-ортопеди навіть рекомендують підгузки (і широке сповивання) в якості свого роду профілактичного засобу, щоб правильно формувався тазостегновий суглоб. Фізіологічним для нього положенням є легке розведення ніжок в області тазостегнового суглоба.

Вплинути на форму ніг можуть не підгузники, а харчування і перебування маляти на сонечку, так як основною проблемою дітей в цьому віці може стати рахіт.

Міф 5. Якщо дитина ходить у підгузках - будуть проблеми з горщиком

Процес привчання до горщика - це етап тривалий і часом не завжди успішний з самого початку. У середньому вік, в якому діти починають усвідомлювати свої бажання і можуть потерпіти і попроситися на горщик - від 1 до 3 років.

Інтервал досить широкий, і залежить він від строків формування умовного рефлексу, дозрівання і координування м`язів в області сфінктерів і зв`язку їх з мозковими центрами. Тому, незалежно від носіння підгузників дитина починає ходити на горщик у віці від 18 до 30 місяців.

Більш того, сьогоднішні виробники підгузників пішли далі і полегшили батькам питання привчання до горщика - вони виробляють особливі трусики-підгузники, які можна вдягати і знімати як трусики, але у випадку, якщо помилка сталася, дитина не намочить одяг - підгузник вбере вологу.

Трусики-підгузки на додаток до цього ще й враховують статеві відмінності - для хлопчиків наповнювач розміщують попереду, для дівчаток - в зоні промежини.

У будь-якому випадку, ніхто не примушує вашого малюка носити підгузник цілий день, замість того, щоб освоювати горщик - його можна одягти в ті місця і в тих ситуаціях, коли ходіння на горщик скрутне і переодягати малюка в разі підтікання - незручно (поліклініка, заняття, поїздки).

Міф 6. У дітей, які одягали підгузники, буде енурез

Цей міф тісно пов`язаний з попереднім і базується на формуванні умовних рефлекторних зв`язків між мозком і сфінктерами сечової системи. Дозрівання всього цього складного механізму відбувається до 4-5 років, і нічні протікання до цього віку патологією не вважаються.

А у віці після 2 років рідко дитина носить підгузники. Поступово мозок навчиться реагувати на сигнали сечового міхура пробудженням, а до цього моменту можна піднімати малюка на горщик один-два рази за ніч. Носіння памперсів на цей механізм жодним чином не впливає.

dytyna.info