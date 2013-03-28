Янукович наголошує на заходах із запобігання підтопленню

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності посилення місцевою владою заходів із запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних паводків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

Внаслідок стихійного лиха в областях України, що постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами, збільшилася кількість територій, де можуть виникнути підтоплення. Тож, наголосив В.Янукович, представники влади на місцях повинні зробити все для мінімізації наслідків можливих повеней, уникнення негативних наслідків.

«Приїдете на місця, одразу треба подивитися, які заходи зроблені, що треба зробити на місцях у кожному районі, там, де є загроза повеней», - зазначив В. Янукович, звертаючись до присутніх.

На переконання Президента, відповідні служби, крім планових заходів, мають передбачити також можливість залучення додаткових сил, техніки тощо.