Соцпрацівники мають зберегти для дитини батьків

Одним із ключових завдань, поставлених Президентом України, є якісні, доступні і результативні соціальні послуги для сім`ї з дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час всеукраїнської наради «Реалізація соціальних ініціатив Президента України у сфері захисту прав дітей: результати впровадження регіонального проекту розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання у Дніпропетровській області «Родина для дитини» - здобутки, рішення, пріоритети» у Дніпропетровську.

Нарада відбулася за участю голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та міністра соціальної політики України.

За словами Ю.Павленка, лише якісні послуги фахівця соціальної роботи можуть допомогти сім`ї з дитиною подолати життєві складнощі, вберегти сім`ю від соціальних ризиків, зберегти для дитини батьків.

«Окремий акцент - це якість підготовки до батьківства кандидатів в усиновителі, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі, а також надання вчасної та якісної психологічної, правової, педагогічної допомоги сім`ям, які уже виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», - наголосив Ю.Павленко.

За його словами, виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейних формах - усиновлення, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, опіка, піклування - є основною, а не альтернативною інтернатам, формою влаштування сиріт. «Це, очевидно, має змінити ставлення до підготовки батьків, соціального супроводу цих родин», - наголосив він.

Ю.Павленко звернув увагу присутніх на нараді заступників голів облдержадміністрацій, які відповідають за соціальний напрямок роботи, начальників служб у справах дітей, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних працівників на пріоритетність даного завдання у їхній роботі протягом 2013 року.

Уповноважений Президента з прав дитини також підкреслив, що глава держави своїм дорученням від 27 березня поставив уряду завдання, спрямовані на підтримку сімей з дітьми, посилення соціального захисту дітей та сімей, створення кращих умов для розвитку дитини.

За два роки реалізації дніпропетровського обласного проекту «Родина для дитини» 926 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування було усиновлено та влаштовано до сімейних форм виховання з державних інтернатних закладів.