Що чекає на громадян, які доглядають за старими людьми?

Міністерство соціальної політики за пропозицією омбудсмана розробило зміни до закону щодо надання допомоги громадянам, які доглядають за старими людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, проведений уповноваженим моніторинг засвідчив порушення прав окремої категорії громадян (вони здійснюють догляд за старою особою, що не досягла 80-річного віку, але за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду) на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

З метою забезпечення їхніх конституційних прав уповноважений з прав людини ще у вересні 2012 року внесла подання до керівництва Мінсоцполітики «Про захист прав непрацюючих працездатних громадян, які здійснюють догляд за престарілими особами, які не досягли 80-річного віку».

За результатами акту реагування уповноваженого з прав людини Мінсоцполітики розробило проект закону України «Про внесення зміни до ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», що врегульовує права на отримання державної соціальної допомоги осіб, які надають соціальні послуги.

27 березня 2013 року на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення про внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону «Про внесення зміни до ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», який повністю враховує пропозиції омбудсмена. У разі його підтримки народними депутатами, право на отримання соціальної допомоги для тих, хто доглядає за старими особами, буде захищено.

Питання захисту соціально вразливих категорій громадян буде також ґрунтовно проаналізовано у Щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини.