Кріп і петрушка налагодять роботу ШКТ

На нашій території вітамінну «пальму першості» ділять кріп і петрушка. Тонкі листи першого насичені кальцієм, фосфором, залізом, калієм, вітамінами С, А, В1, В2, РР, а також нікотиновою і фолієвою кислотами. Регулярне вживання кропу покращує стан серцево-судинної системи, знижує кров`яний тиск. Ефірні олії цієї рослини допомагають налагодити роботу травного тракту. Його відвар часто рекомендують при кишкових проблемах: діареї, метеоризмі і т.д. Кріп полегшує напади циститу і зменшує запальні процеси в нирках.

Середній пучок петрушки містить таку кількість вітамінів А і С, якої досить для покриття добової потреби в них дорослої людини. По насиченості «аскорбінкою» ця зелень перевершує навіть лимон. Також в петрушці містяться каротин, фолієва кислота, залізо, фосфор, вітаміни групи В, Е, РР, флавоноїди, інулін і ефірні олії.

Як і кріп, листочки петрушки багаті фітонцидами. Приготованим з них відваром полощуть горло при ангіні і для профілактики під час епідемій грипу. Свіжу зелень корисно їсти людям, які страждають гастритом і виразкою шлунку. Настоянки з «трави, що росте на каменях» приймають при спазмах і невралгії.

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