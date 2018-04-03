Які хвороби загострюються навесні?

Весняну слабкість, зниження працездатності, дратівливість або поганий настрій ми часто списуємо на дефіцит вітамінів і стреси внаслідок круговерті сучасного світу. І навряд чи хтось припускає думку, що вся справа - в щитовидній залозі й час нанести візит лікарю-ендокринологу.

Щитовидна залозу лікарі не дарма називають королевою ендокринної системи. Адже вона відповідає за утворення гормонів, що забезпечують життєдіяльність всіх органів і систем організму.

Нормальне функціонування щитовидної залози особливо важливо для жінок, які протягом життя проходять декілька гормональних перебудов, - у підлітковому віці, при вагітності та пологах, в період менопаузи. Саме в цей час щитовидка найвразливіша і найчутливіша до дефіциту йоду (ендемічний зоб), шкідливої дії стресів, інфекцій, токсичних речовин (лаки та фарби, розчинники, бензини, феноли, свинець).

Але представниці прекрасної статі все ж таки схильні недооцінювати роль щитовидки в організмі. Тому що звикли не надавати значення таким «дрібницям», як збої менструального циклу, безсоння, підвищена стомлюваність. Немає гострого болю – і добре. До того ж ще дуже сильне упередження проти лікування гормонами. Хоча насправді гормональні препарати щитовидної залози, які призначає лікар, не надають побічної дії на організм, а навпаки нормалізують роботу решти органів.

Тому, якщо ви виявили у себе підвищену стомлюваність, слабкість, зниження працездатності, погіршення пам`яті, дратівливість, різке збільшення або зниження ваги, порушення менструального циклу, часті коливання настрою або, ще гірше, припухлості на шиї – терміново зверніться до ендокринолога.

Особливо небезпечний брак йоду при вагітності (норма-100-150 мкг/добу). В таких умовах високий ризик викиднів, природжених аномалій плоду, а у дітей, що народилися, – гіпотиреозу (знижена функція щитовидної залози) і розумової відсталості. У Європі, наприклад, всі вагітні жінки

В обов`язковому порядку проходять тест на виявлення прихованого гіпотиреозу. Залишається розраховувати на свідомість майбутніх мам, які повинні розуміти, - в їх руках не тільки власне здоров`я, але й здоров`я майбутніх дітей.

Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. Встановлено, що в світі більше 1 мільярда людей проживає в районах з йодним дефіцитом, до яких відносяться практично вся територія континентальної Європи, Центральні райони Африки і Південної Америки. Масова йодна профілактика означає додавання солей йоду в продукти (сіль, воду, хліб). Йодована куховарська сіль є найбільш доступним носієм необхідної кількості йоду, при цьому ціна її практично не перевершує ціну нейодованої солі..

Групова йодна профілактика – це прийом спеціальних препаратів, що містять солі йоду (наприклад, калія йодид), певними групами людей з найбільшим ризиком розвитку йоддефіцитних захворювань (діти, вагітні, годуючі жінки). Вона зазвичай проводиться під контролем ендокринологів, що оцінюють її ефективність і безпеку. Групова профілактика раніше активно здійснювалася в організованих колективах, в першу чергу, в дитячих.Під

індивідуальною йодною профілактикою розуміється використання препаратів, що містять йод, наприклад препарату йодид (пігулки по 100 і 200 мкг йоду). По рекомендації ВООЗ всім людям, що проживають в йоддефіцитних регіонах, потрібен щоденний прийом певних доз йоду. Цю інформацію може надати ваш лікар. Також він порадить вам дієту, що включає продукти багаті на йод (морська капуста, хурма, сушений інжир, морська риба, морепродукти).

І ще: лікарі застерігають - безконтрольно приймати йодовмісні препарати дуже небезпечно. Адже це може привести до розвитку йод-індуцированого (викликаного йодом) тиреотоксикозу (надмірна функція щитовидної залози). А цей стан для організму ще шкідливіший, ніж дефіцит йоду.

Олеся Донченко,



сімейний лікар.