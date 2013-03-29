Клюєв обіцяє українцям дешеві ліки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв запевняє, що системна робота із здешевлення ліків в Україні продовжуватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це А.Клюєв сказав у коментарі для журналістів напередодні розгляду цього питання на засіданні Ради нацбезпеки 29 березня.

Він зазначив, що за дорученням Президента влада системно наводить лад у сфері продажу ліків, встановивши контроль не лише за їх якістю, а й впливаючи на роздрібні ціни.

Зокрема, А.Клюєв нагадав, що під час візиту Президента України до Індії в грудні 2012 року обговорювалися можливості створення спільних підприємств з виробництва ліків з індійськими партнерами. Окрім цього, обговорювалися і можливості поставок ліків за цінами виробника для максимального зниження їх вартості в аптеках України. А.Клюєв повідомив, що питання локалізації виробництва медпрепаратів в Україні обговорюються представниками українського уряду і з виробниками інших країн.

Він також нагадав, що в червні Кабінет міністрів України підписав меморандум з вітчизняними фармацевтами про поетапне зниження цін на соціальні види ліків на 20%. Крім цього, за словами секретаря РНБО, держава поступово розширює механізм часткової компенсації вартості медичних препаратів.

А.Клюєв зазначив, що в 2012 році для надання компенсацій громадянам у держбюджеті було виділено 40 млн. грн, а в бюджеті на 2013 рік передбачено виділення майже 192 млн. грн.

Окрім цього, наприкінці листопада 2012 року Антимонопольний комітет України зобов`язав 20 найбільших вітчизняних виробників і основних оптових дистриб`юторів лікарських препаратів утриматися від дій, які можуть привести до економічно необгрунтованого підвищення цін або виникнення штучного дефіциту фармацевтичної продукції, сказав секретар РНБО. За його словами, це рішення було ухвалене, щоб запобігти порушенням конкурентного законодавства, зокрема, в періоди підвищення попиту на ліки, наприклад, під час сезонних сплесків рівня захворюваності на грип і ГРВІ.

А.Клюєв підкреслив, що системна робота із здешевлення ліків в Україні продовжуватиметься.