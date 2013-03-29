Чим замінити миючий засіб для посуду

Кожен день люди користуються миючим засобом – миють посуд, а потім гарячим супом залишки змивають в шлунок. Французи дослідили, що людина в середньому зʼїдає 280 грамів цього засобу за рік. Звичайно, для здоровʼя нічого корисного воно не несе. Тому еколог Андрій Бобровицький розповів, як він перейшов на засоби для миття, які, при потребі, можна зʼїсти без шкоди для здоровʼя – глина, гірчичний порошок, яблучний оцет, сода.

"Білу глину, яку продають в аптеках, можна використовувати і для миття рук. Бо після розрекламованого мила, яке вбиває 99,9% бактерій, на шкірі від мікрофлори нічого не залишається. А глина – нешкідлива. Декому може шкіру сушити, тоді треба додати трішки оливкової олії. Я використовую глину і як очищувач води. В тих випадках, коли нема можливості набрати джерельну, беру яка є і додаю ложку глини. Так само глиною лікую рани. Її можна використовувати і замість зубної пасти. Використовувати в туалеті освіжувач означає створювати в повітрі дуже неприємний коктейль зі штучних ароматизаторів і того, що є в повітрі після користування туалетом. Природньо очистить повітря запалена свічка, або хвойна гілочка."

gazeta.ua