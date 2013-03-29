Як захистити очі під час робота за комп'ютером

Відомо, що довга робота перед монітором комп`ютера загрожує виникненням проблем із зором. Очі сильно втомлюються, в деяких випадках це стає причиною підвищення внутрішньоочного тиску, зниження зору і виникнення головного болю.

Щоб уникнути появи всіх цих проблем, досить просто частіше моргати.

Крім того, всім, хто багато працює перед комп`ютером, медики радять:

- регулярно проходити обстеження у офтальмолога

- кожні 20 хвилин давати відпочивати очам: на 20 секунд відводити погляд від монітора

- при необхідності користувактися зволожуючими краплями для очей

- монітор вашого комп`ютера повинен бути забезпечений спеціальним захисним покриттям.

