Як захистити очі під час робота за комп'ютером
12:36, 29 березня 2013Країна
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Регулярно обстежуйтесь у офтальмолога
Відомо, що довга робота перед монітором комп`ютера загрожує виникненням проблем із зором. Очі сильно втомлюються, в деяких випадках це стає причиною підвищення внутрішньоочного тиску, зниження зору і виникнення головного болю.
Щоб уникнути появи всіх цих проблем, досить просто частіше моргати.
Крім того, всім, хто багато працює перед комп`ютером, медики радять:
- регулярно проходити обстеження у офтальмолога
- кожні 20 хвилин давати відпочивати очам: на 20 секунд відводити погляд від монітора
- при необхідності користувактися зволожуючими краплями для очей
- монітор вашого комп`ютера повинен бути забезпечений спеціальним захисним покриттям.
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