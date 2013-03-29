Сауна позбавить хронічної втоми

Сауна – панацея від багатьох хвороб. Вона знімає хронічну втому, ліквідує застуду при перших її симптомах, нормалізує кров’яний тиск, знижує ризик захворіти діабетом, лікує від ревматизму, допомагає при хворобі нирок. Про чудодійні властивості сауни знали древні греки, римляни, єгиптяни.

Гаряче повітря укріплює імунітет і допомагає схуднути. Розщеплення жирів тут відбувається значно швидше, тому за кілька годин можна скинути 200-300 грам.

Сауна – тренажер для судин. Особливо доцільна контрастна зміна температури: від +150 градусів до 5 градусів – такою має бути вода в крані, з якого ви обливаєтесь. Корисно добре розпарившись зануритись на 20—30 секунд у басейн з льодяною водою, або вибігти на свіже повітря і пообтиратися снігом. Можна також на кілька хвилин зайти в кріосауну, де мінусова температура. Такий міні-шок прискорює процеси регенерації шкіри в кілька раз.

Парячись в сауні, організм втрачає велику кількість вологи і постійно подає симптоми про це – виникає бажання пити. Категорично не рекомендується вживати в сауні пиво та каву, які піднімають тиск та навантажують серце. Корисно пити мінеральну воду, квас, трав’яний чай – ромашковий, м’ятний, мелісовий, або звичайний зелений. Гарячий чай сприяє рефлекторному розширенню судинних капілярів, посилює віддачу тепла, знижує температуру тіла. Допомагає уникнути перегріву.

Лікар-терапевт Світлана Боярська радить не відвідувати сауну при варикозі, підвищеному тиску, температурі та серцевих болях: «Паритись найкраще в ранкові години, щоб не перенавантажувати серцево-судинну систему після тривалого робочого дня. Адже для вас сауна — відпочинок, а для організму – серйозна робота. Більше 20 хвилин підряд в бані бути не рекомендується – можна отримати тепловий удар.»

- Якщо в замкнутому просторі сауни виникає клаустрофобія подолати її можна, поклавши на підлогу тонко нарізані шматочки яблук. Їх аромат допоможе розслабитись і подолати страх, - каже лікар. Вона не радить відвідувати турецьку і російську бані хворим на бронхіальну астму: «Астматики погано переносять вологу і жару. Гаряче повітря провокує у них спазм бронхів, що перекриває доступ кисню в легені. Їм ідеально підходить фінська сауна: вологість 5-25% і жарко, головне, щоб не занадто – +60…+80».

