Як звикнути до літнього часу

У ніч з суботи 30 на неділі 31 березня стрілки годинника в Україні переводяться на годину вперед — ми переходимо на літній час. Як це впливає це на стан людини розповідає лікар Олег Сказін.

Переведення годинників впливає і на фізичний, і на психологічний стан людини. Такий перехід для організму людини не проходить без слідно. Він викликає так званий часовий стрес, в результаті якого відбувається короткочасний збій, - діасинхроноз. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан діасинхронозу призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, виникає емоційна нестриманість, дратливість, порушується сон. Це зачіпає всіх людей, навіть абсолютно здорових.

Медики з Росії досліджували наслідки весняного переведення стрілок в дев`ятнадцяти суб`єктах - у Красноярському, Алтайському краях, Новосибірській, Іркутській, Томській, Омській областях. З`ясувалося, що в першу п`ятиденку після "переведення годинників" виклики "швидкої допомоги" збільшуються на 12%, кількість самогубств зростає на 66%, від інфарктів помирає на 75% більше. Приблизно на третину збільшується кількість нещасних випадків. Крім того, маніпуляції із стрілками збільшують загальну смертність, що удвічі більше, ніж кількість смертей в автокатастрофах. У Японії, де найвища тривалість життя, взагалі не переводять годинники. Багато країн зрушують стрілки тільки на одну годину - це Німеччина, США, Великобританія, Швеція. І лише дев`ять держав на земній кулі живуть у розладі з природою на дві години, і Україна серед них. Через передення стрілок падає і продуктивність праці.

Знову ж таки таки російські учені з Петербурзького НДІ акушерства і гінекології імені Отта довели також, що через нинішню систему обчислення часу падає народжуваність. Всьому виною - пробудження до сходу сонця, коли дрімають фізичні сили організму. Чоловікам в такому стані не до виконання репродуктивних функцій.

Зміна ритму дійсно може відбиватися на здоров`ї. Це пов`язано з тим, що усередині нашого організму існує свій біологічний годинник. І він орієнтуються не по стрілках годинника, а по світловому дню. При переході на літній час людям доведеться вставати на годину раніше. Причому різко, а та частина нервово-ендокринної системи, яка забезпечує біологічний годинник, не любить нічого різкого, — для неї це стрес.

У групі ризику — люди з хронічними захворюваннями і ті, хто важко переносить ненормований робочий день. В цьому випадку можуть загостритися серцево-судинні хвороби (в першу чергу гіпертонія, дистонія), а також психічні захворювання (найчастіше — депресії). Може з`явитися тривожність, сонливість, підвищена стомлюваність.

Період звикання може продовжуватися від двох тижнів до місяця — саме стільки часу потрібно організму, щоб підстроїтися до нового часу.

Переходьте на літній час поступово. За декілька днів до переводу стрілок заводьте будильник щодня на 10—15 хвилин раніше. Тобто у п`ятницю встаньте не в звичні 7.00, а, скажімо, в 6.45. Увечері ляжте спати раніше і у суботу вже постарайтеся прокинутися опів на сьому. Тоді у понеділок, коли треба буде йти на роботу по старому часу в 6.00, ви адаптуєтеся плавніше — якщо ж перестати спати на годину менше відразу, це буде стресом.

Знаючи про те, що поступова перебудова організму продовжується близько двох тижнів (а точніше 10-14 днів) на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і моральні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкласти якісь справи. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Встаючи за новим часом вранці, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, поза залежністю, в яку сторону переводяться стрілки.

І, звичайно, лікарі радять приймати вітаміни, зокрема вітамін С.

Готуйте сніданок з вечора. Щоб вранці не ходити злим по квартирі з думками «що ж приготувати на сніданок?», неспішно приготуйте його з вечора, причому обов`язково смачний. Так ви заощадите 20 дорогоцінних уранішніх хвилин і не випробовуватимете стрес від браку часу і приготування їжі на бігу.

Включайте після пробудження веселу музику. Наприклад, підійде якийсь забійний рок-н-рол. Збираючись, знайдіть хвилинку, щоб потанцювати перед дзеркалом, це послужить легкою зарядкою, розворушить вас і додасть гарний настрій на півдня.

Прокинувшись, відкривайте штори. Якщо спальня завішена шторами, обов`язково відкрийте їх, підійдіть до вікна і подивіться на яскраве світло декілька хвилин. Потрапляючи на шкіру, світло дає біологічному годиннику сигнал прокидатися.