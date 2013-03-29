У якому ритмі ти живеш? Тест

Ніхто не стане сперечатися з тим, що ритм сучасного життя не можна назвати нормальним в повному розумінні цього слова. І це стосується практично кожного з нас. Тільки вдумайтеся над питаннями про те, чи завжди ми можемо знайти час на повноцінний відпочинок, сон, харчування, та й взагалі на те, щоб, хоч трохи більше уваги приділити стану свого здоров`я?

Напевно більшість відповідей будуть негативними. Давайте ж відповімо на питання невеликого тесту, який дозволить нам визначити, чи не настав підходящий момент для того, щоб змінити свій стиль життя, а підрахувавши суму набраних «ТАК» і «НІ», дізнаємося кінцевий результат.

1. Властиво вам перебивати співрозмовника, з яким ви вступаєте в діалог?

2. Ваш нічний сон менше восьми годин?

3. Вам катастрофічно не вистачає часу на відвідування косметичних салонів, фітнес-клубів, та й своєму хобі ви його не можете присвятити?

4. Тривале очікування будь-кого змушує вас сильно нервувати?

5. Ви ходите дуже швидко, а пересуваючись на автомобілі, часто перевищуєте швидкість?

6. Перебуваючи на відпочинку, ви мучитеся думкою про те, що витрачаєте свій час безцільно?

7. Вам не вистачає часу на те, щоб витратити необхідні дві-три хвилини на чищення зубів?

8. Властиво вам спізнюватися?

9. Чи подобаються вам тривалі розмови по телефону?

10. Вам досить складно розслабитися і відвернутися від насущних проблем?

11. Ви не були у відпустці понад півроку?

12. Вас дуже дратують люди, які байдикують?

13. Ви вже більше року не відвідували лікарів, у тому числі і стоматолога?

14. Вам властиво хапатися за кілька справ відразу?

15. Ви вже давно не дозволяли собі відвідувань гостей, походів до театру, в кіно?

А тепер прийшов час для підбиття підсумків.

Якщо ви дали позитивну відповідь від одного до трьох запитань, то на даному етапі вас може заспокоїти лише одне, що поки немає причин побоюватися стресів, вільного часу у вас з надлишком. Але от розпорядитися їм слід з розумом, наприклад, пройти диспансеризацію, відправитися в тренажерний зал, в басейн, відвідати косметичний салон і т.п.

Якщо ж кількість відповідей «ТАК» на чотири-сім питань, то вас можна назвати щасливчиком, тому що ваш спосіб життя сміливо можна назвати здоровим, так як вам властиво з розумом чергувати роботу і відпочинок, а при цьому ви ще встигаєте витрачати час і на себе, тобто приділяти час для догляду за своєю зовнішністю, стежити за станом свого здоров`я, вистачає вам його і для приємного спілкування.

Ну, а якщо ви набрали більше восьми позитивних відповідей, то в цьому випадку можна стверджувати, що ви перебуваєте під впливом хронічного стресу.

Адже ви постійно напружені, а через те, що не знаходите можливості відвідати лікаря, то застуди переносите на ногах, адже вам зовсім ніколи не тільки лікуватися, але і проходити регулярне медичне обстеження.

Та й просто прислухатися до свого організму ви не знаходите можливості, а це призводить до того, що ви просто пропустите сигнал про неблагополуччя, але ж недуги не проходять самі по собі, з ними необхідно боротися.

