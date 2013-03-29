Чи стануть доступними для українців якісні ліки?

Уряд має активізувати роботу із забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому Президент України Віктор Янукович наголосив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Глава держави нагадав, що майже рік тому для врегулювання ситуації у фармацевтичній сфері та на ринку лікарських засобів РНБО ухвалила рішення про сприяння розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості.

«Якість і ціна ліків - надзвичайно важливе питання практично для кожного громадянина України, воно безпосередньо стосується питання безпеки його життя і здоров’я», - наголосив Президент.

Втім, на думку В.Януковича, це завдання виконується дуже повільно.

«Ми розраховували, що ситуація буде змінюватися набагато динамічніше і швидше, ніж це робиться зараз», - сказав він.

«Люди чутливо відносяться до цього питання, ситуації, яка складається на фармацевтичному ринку, і заходи, вжиті урядом в цьому напрямку, недостатні», - зазначив Президент.

Глава держави наголосив на необхідності активізувати цю роботу.

«Тема якості та доступності ліків стала сьогодні дуже резонансною. Тому сьогодні в нас відбудеться принципова і відверта розмова з цього питання», - сказав він.

Президент також нагадав про необхідність затвердження вимог до виробництва і контролю якості ліків відповідно до стандартів Європейського Союзу.