Завтра у столиці - знову сильний сніг

Завтра вдень в Україні буде до 7° тепла, у більшості регіонів йтиме мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 березня буде хмарно з проясненнями. В західних та Вінницькій областях мокрий сніг та дощ, вночі на Закарпатті сильні опади; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла. В північних областях сніг, мокрий сніг, вдень з переходом в дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу і ожеледь; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території без опадів, лише вранці та вдень на Черкащині та Полтавщині мокрий сніг та дощ; температура вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму та на Одещині вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла. На дорогах північно-західної половини країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу і сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сильний сніг і мокрий сніг, місцями налипанння мокрого снігу та ожеледь, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12, м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці вночі та вранці сильний сніг і мокрий сніг, налипанння мокрого снігу та ожеледь, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12, м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.