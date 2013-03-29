Кабмін призначив соціальні стипендії студентам-сиротам

Кабінет міністрів з метою моральної та матеріальної підтримки студентів вищих навчальних закладів та заохочення молоді до здобуття вищої освіти призначив соціальну стипендію Верховної Ради студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2013 рік.

Відповідне розпорядження Кабмін прийняв 27 березня, повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначена стипендія була заснована постановою Верховної Ради від 24 жовтня 2002 року № 218 «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей». Для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації вона становить 750 грн, для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації – 900 грн.

Соціальні стипендії ВР призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету міністрів за поданням Міністерства освіти і науки згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ВНЗ. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради висуваються вченими (педагогічними) радами ВНЗ за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Соціальна стипендія ВР призначається та виплачується додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами, державної допомоги, наданої відповідно до законодавства студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.