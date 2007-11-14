14 листопада - Міжнародний день діабетиків

В Україні на обліку перебуває близько мільйона хворих на цукровий діабет, а реально таких хворих у 2,5 рази більше, вважають експерти.

На прес-конференції в УНІАН президент ВГО “Діабетичний союз” Павліна КАЛІНІЧЕНКО повідомила, що 14 листопада в усьому світі, за рішенням Міжнародної діабетичної федерації та Всесвітньої організації охорони здоров’я, відзначається Міжнародний день діабетиків.

За її словами, цукровий діабет є однією з першочергових проблем в усьому світі у силу його поширеності і тяжких наслідків. Ця хвороба стоїть на третьому місці безпосередніх причин смерті (після серцево-судинних і онкологічних захворювань).

Як сказала П.КАЛІНІЧЕНКО, через постійно збільшений вміст цукру в крові розвиваються важкі ускладнення - сліпота, гангрени кінцівок, ниркова недостатність, інфаркти та інсульти. Ускладнення цукрового діабету зустрічаються у 70-80% хворих, а при тривалому перебігу хвороби - у 100%. Ураження серця і судин спостерігаються у 50-80% хворих на цукровий діабет, повідомила експерт.

П.КАЛІНІЧЕНКО також наголосила, що ризик смерті від інфаркту чи іншої серцево-судинної хвороби у хворих на цукровий діабет в 4-5 разів більший, ніж в інших людей. У кожного другого хворого з нирковою недостатністю причиною хвороби є цукровий діабет.

За її словами, через ускладнення цукрового діабету у світі кожні 10 секунд помирає одна людина, а кожні 30 секунд проводиться ампутація нижніх кінцівок.

“Основою упередження розвитку усіх ускладнень цукрового діабету є проведення належного лікування і відповідного комплексу заходів, спрямованих на компенсацію захворювання, тобто досягнення показників рівня глюкози у крові, наближених до нормальних”, – зазначила П.КАЛІНІЧЕНКО.

У свою чергу, заступник директора ЗАТ “Індар” Антоніна СИНЕЛЬНИК наголосила, що хворі на діабет в Україні на 100% забезпечені інсуліном.

За її словами, цього року у рамках всеукраїнської акції "Від первинної ланки до здоров`я нації", яку ініціювало Міністерство охорони здоров’я, в липні-вересні 2007 року було проведено спеціальне дослідження - вимірювання глікозильованого гемоглобіну. Завдяки цій акції з’явилась можливість упевнитися, сказала А.СИНЕЛЬНИК, що вітчизняні інсуліни нічим не поступаються зарубіжним, проте хворі не використовують препарати належним чином, не виконують призначення лікарів, не дотримуються призначених дієт і фізичних навантажень.

*** Всесвітня організація охорони здоров`я визнала цукровий діабет неінфекційною епідемією.

20 грудня 2006 року ООН прийняла резолюцію по цукровому діабету, у якій наголошено на серйозній загрозі цього захворювання в усьому світі. Починаючи з 2007 року 14 листопада як Всесвітній день боротьби з діабетом відзначатиметься під егідою ООН.