Вправи для обличчя запобігають утворенню зморшок

"Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость", - співалося в одній пісні. Я назавжди запам`ятала цю фразу, тому що вона на диво точно відображає споконвічну боротьбу жінки з віком. Адже вже з 25 років косметологи рекомендують робити масажі обличчя для профілактики зморшок, а у любительок хмуритися вони з`являються навіть раніше. Також не забувайте про різні косметичні комплекси профілактики зморшок, мезотерапію, пілінги...

На це все йде і час, і гроші. Але фахівці поділилися з нами прекрасною зброєю проти зморшок, яка є простою, безкоштовною і займає зовсім небагато часу - це так звана "зарядка" для обличчя! Крім того, частоту занять ви регулюєте самостійно, ми лише радимо робити вправи для обличчя регулярно - тільки тоді вони будуть ефективними.

1. Кладемо акуратно пальчики на перенісся, на внутрішні кінчики брів. Придавлюємо, але дуже легенько шкіру, щоб тиск був м`яким і рівномірним. Надавлюємо так, щоб брови легенько зсувалися до перенісся і назад. Далі трохи розслабляємо шкіру, зменшуючи тиск, але пальці поки не прибираємо. Таким чином шкіра тренується, пручаючись фізичному тиску.

2. Розташовуємо на лобі три пальці, задіявши обидві руки так, щоб над бровами були два безіменних пальця. Легенько натискаємо на шкіру. Відчуваючи опір, до упору піднімаємо брови пальцями, а потім повільно опускаємо. Потім знову так само кілька разів. Необхідно пам`ятати, що натискання повинно бути легким, слабким, але рівномірним і чутливим.

3. Притримуючи шкіру подушечками двох вказівних пальців у зовнішніх куточках біля очей, необхідно злега на них натиснути, а потім послабити натиск. Натискати необхідно саме подушечками пальців, а не нігтями, саме всією поверхнею. Немає необхідності натискати сильно, оскільки шкіра біля очей чутлива і вразлива, в даній процедурі головне - не перестаратися. В силу напруги піднімаємо повіку ока, потім опускаємо, і ще раз повторюємо процедуру.

4. Наступну вправу по можливості необхідно виконувати самостійно пару раз на день, окремо від усіх інших вправ, оскільки воно не лише надає м`язам тонусу, але і розслабляє всі інші м`язові зони, особливо навколо очей. Отже, голову тримаємо рівно, спина пряма, не нагинатися і не горбитися. Відкриваємо широко рот, піднімаємо вгору очі, наче дивимося на щось на стелі, але не піднімаємо голову, і моргаємо часто в перебігу однієї хвилини. Перерва три хвилини і ще раз.

5. Стуляємо, але не стискаємо губи, розслабляємо обличчя. Кладемо на кути рота подушечки пальців і притискаємо їх. Натискати в цій області необхідно сильніше, ніж на м`язи очей або чола, оскільки шкіра в носогубной трикутної області більш еластична і товста. Витягуємо губи і "чмокаємо" голосно повітря, не відриваючи від рота пальці. Видихати повітря необхідно по черзі: поступово і поштовхами. Під час процедури не можна розмикати губи.

6. Вдихнувши через ніс, необхідно затримати дихання на 10-15 секунд. Далі необхідно пальцями натиснути на куточки рота, і видихнути повітря ротом, ніби щось охолоджуємо.

7. Для цієї вправи необхідно рівно сісти, голову тримати рівно і прямо шию. Напруживши сильно шию, необхідно висунути нижню щелепу вперед. Висунувши її якнайдалі, необхідно рухати її то вправо, то вліво. Під час проведення цієї процедури голова і шия повинні бути рівні і не нахилятися.

8. Обхопивши щоки долонями, необхідно натискати поступово на губи і кути рота. Пальці лежать на щоках і зімкнуті. Далі, не відриваючи пальців, необхідно якомога ширше і щиро посміхнутися, при цьому здійснюючи тиск на м`язи. При цьому не можна відкривати рот і розмикати губи, так як завдяки опору м`язів результат дає про себе знати.

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