На епідемію грипу «працюють» різкі коливання температури та весняний авітаміноз
11:35, 01 квітня 2013Країна
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Зарадити може щадний режим дня школяра – збалансоване харчування, повноцінний сон, достатній відпочинок, помірне фізичне навантаження тощо. Обов’язковим є дотримання адаптованого температурного режиму при виборі верхнього одягу для вулиці та прогулянок на свіжому повітрі двічі на день...
ловне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві звертає увагу на те, що на епідемію грипу серед населення «працюють» різкі коливання температури та весняний авітаміноз.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за попередній тиждень у столиці зареєстровано 26 547 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 94,4, що нижче епідемічного порогу на 23%. Особливо високі показники захворюваності спостерігаються серед дітей.
«Основною причиною зростання показників захворюваності серед дітей є різкі перепади температурного режиму на фоні зниженого сезонного імунітету», – пояснила заступник головного лікаря Дитячої клінічної лікарні №7, лікар-педіатр вищої категорії Ольга Герасимчук.
За її словами, зарадити епідемії може щадний режим дня школяра – збалансоване харчування, повноцінний сон, достатній відпочинок, помірне фізичне навантаження тощо. Крім того, обов’язковим є дотримання адаптованого температурного режиму при виборі верхнього одягу для вулиці та прогулянок на свіжому повітрі двічі на день.
Також О.Герасимчук радить батькам скористатися подовженням шкільних канікул і проконсультуватися з сімейним лікарем чи лікарем-педіатром щодо початку процедур загартовування та проведення курсу вітамінотерапії.
Як повідомляв УНІАН, столична влада з метою стабілізації епідемічної ситуації та запобігання зростанню рівня захворюваності на грип та ГРВІ прийняла рішення продовжити весняні канікули у школах на три дні – до 4 квітня 2013 року.
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