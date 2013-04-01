На епідемію грипу «працюють» різкі коливання температури та весняний авітаміноз

ловне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві звертає увагу на те, що на епідемію грипу серед населення «працюють» різкі коливання температури та весняний авітаміноз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за попередній тиждень у столиці зареєстровано 26 547 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 94,4, що нижче епідемічного порогу на 23%. Особливо високі показники захворюваності спостерігаються серед дітей.

«Основною причиною зростання показників захворюваності серед дітей є різкі перепади температурного режиму на фоні зниженого сезонного імунітету», – пояснила заступник головного лікаря Дитячої клінічної лікарні №7, лікар-педіатр вищої категорії Ольга Герасимчук.

За її словами, зарадити епідемії може щадний режим дня школяра – збалансоване харчування, повноцінний сон, достатній відпочинок, помірне фізичне навантаження тощо. Крім того, обов’язковим є дотримання адаптованого температурного режиму при виборі верхнього одягу для вулиці та прогулянок на свіжому повітрі двічі на день.

Також О.Герасимчук радить батькам скористатися подовженням шкільних канікул і проконсультуватися з сімейним лікарем чи лікарем-педіатром щодо початку процедур загартовування та проведення курсу вітамінотерапії.

Як повідомляв УНІАН, столична влада з метою стабілізації епідемічної ситуації та запобігання зростанню рівня захворюваності на грип та ГРВІ прийняла рішення продовжити весняні канікули у школах на три дні – до 4 квітня 2013 року.