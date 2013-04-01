МОЗ завершує державні закупівлі ліків на 2013 рік

Міністерство охорони здоров’я України завершує процедури закупівель фактично за всіма напрямами державного забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

Про це міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова повідомила сьогодні під час інтерв’ю Українському радіо, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

«Ми врахували досвід минулих років, і цього року проводимо всі необхідні кроки більш оперативно. Процедури розкриття пропозицій учасників торгів розпочаті й активно проводяться з початку березня. Ми майже завершили торги на сьогоднішній день. Сподіваюся, що в результаті нашої уваги до організаційних моментів та необхідного документального супроводу цього процесу буде досягнуто безперервність забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення», - сказала Р.Богатирьова.

Вона також зазначила, що за оцінками МОЗ, впродовж останніх двох років відзначається поступ у здійсненні закупівель препаратів для лікування рідкісних захворювань. Це відбувається через більш справедливе ставлення до учасників торгів, підвищення ступеня відкритості та прозорості на всіх стадіях здійснення державних закупівель, додала міністр.

«Ми реагуємо на критичні зауваження і зробили процедури максимально відкритими – не лише в частині проведення торгів, але й на етапі формування переліку ліків, які потрібно закуповувати», - запевнила Р.Богатирьова.

За її словами, міністерство намагається забезпечити максимально неупереджене і справедливе ставлення до всіх учасників ринку і проводити процес відрито, залучаючи громадськість до усіх етапів державних закупівель. Так, представники громадських та пацієнтських організацій входять до складу номенклатурних комісій та постійних робочих груп МОЗ України, а на розкриття пропозицій запрошуються представники ЗМІ. Окрім того, інформація про здійснення закупівель є відкритою і регулярно публікується на офіційному сайті МОЗ України, де також розміщено численні прес-релізи і інформаційні матеріали, сказала Р.Богатирьова.