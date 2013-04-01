Кава при вагітності провокує викидень
12:04, 01 квітня 2013Країна
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Шкода для плода
Всупереч поширеній думці, кофеїн міститься не тільки в каві, але і в багатьох інших продуктах, що вживаються щодня: чай, какао, шоколад.
Невеликі дози кофеїну нешкідливі, але надмірне його споживання підвищує ризик викидня або народження дитини з низькою вагою. Дослідження показали, що вже 300 мг кофеїну здатні заподіяти шкоду плоду, у той час як невелика чашка кави містить 100-150 мг кофеїну. Таким чином дві чашки кави день - це межа.
Кава, до слова, також збільшує частоту сечовипускань, тому якщо ви втомилися від нескінченних відвідувань туалету, від кави краще відмовитися. Не пийте її і перед сном.
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