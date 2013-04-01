Кава при вагітності провокує викидень

Всу­пер­еч поширеній думці, кофеїн міститься не тільки в каві, але і в ба­гать­ох інших про­дук­тах, що вжи­ва­ють­ся щод­ня: чай, ка­као, шо­ко­лад.

Невеликі до­зи кофеїну нешкідливі, але надмірне йо­го спо­жи­ван­ня підвищує ри­зик ви­кид­ня або на­род­жен­ня ди­ти­ни з низь­кою ва­гою. Дослідження по­ка­за­ли, що вже 300 мг кофеїну здатні заподіяти шко­ду пло­ду, у той час як не­ве­ли­ка чаш­ка ка­ви містить 100-150 мг кофеїну. Та­ким чи­ном дві чаш­ки ка­ви день - це межа.

Ка­ва, до сло­ва, та­кож збільшує час­то­ту се­чо­ви­пус­кань, то­му як­що ви вто­ми­ли­ся від нескінченних відвідувань туа­ле­ту, від ка­ви кра­ще відмовитися. Не пий­те її і пе­ред сном.

dytyna.info