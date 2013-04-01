В Україні пройшов конкурс краси за участі дівчат з порушенням слуху

Сумчанка Ірина Тимченко стала переможницею ІХ Всеукраїнського конкурсу краси серед дівчат з порушеннями органів слуху «Міс УТОГ-2013».

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганні, приуроченому до 80-річчя УТОГ, яке пройшло в його Культурному центрі в столиці України, взяли участь 14 переможниць регіональних конкурсів з Криму, Вінниці, Волині, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківська, Житомира, Києва, Львова, Одеси, Сум, Харкова, Хмельницького і Чернігова.

Сам конкурс проходив у 4 етапи: «Візитка», «Інтерв`ю», «Пляжний сезон» і «Таланти». Учасниці, які перемогли у різних номінаціях, одержали цінні призи, відповідні титули, дипломи.

За результатами змагань переможниця конкурсу «Міс УТОГ-2013» сумчанка І.Тимченко представлятиме Україну на Всесвітньому конкурсі краси серед тих, хто не чує, який пройде цього року в Празі.