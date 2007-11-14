Епідемія туберкульозу в Україні - неконтрольована

Сьогодні в Києві продовжує роботу Друга Всеукраїнська конференція з питань національної відповіді епідемії туберкульозу: “10 викликів з боку туберкульозу та їх подолання”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні круглого столу у рамках другої Всеукраїнської конференції з питань національної відповіді епідемії туберкульозу “10 викликів з боку туберкульозу та їхнє подолання”, що проходить у Києві.

Як зазначила лідер фракції Партії регіонів у парламенті 5-го скликання Раїса БОГАТИРЬОВА, сьогодні потрібно згуртуватися усім українцям для подолання туберкульозу – і політикам, і медикам, і громадським організаціям. За її словами, турбує той факт, що маючи ефективні ліки, новітню апаратуру та сучасні методики, Україна навіть не наблизилася до розв’язання проблеми і посідає друге місце у Європі за рівнем захворюваності на туберкульоз. “Потрібно створити систему координування, контролю за цією проблемою. Інакше ми не зрушимо з місця. Основним же є те, що влада має побороти бідність, саме вона є підгрунтям, на якому живе туберкульоз. Проблеми бідності та туберкульозу треба долати паралельно, інакше не зрушимо з місця”, – зауважила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як заявив директор благодійного фонду "Розвиток України" Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, епідемія туберкульозу розвивається надшвидкими темпами, незважаючи на усі зусилля державних і недержавних органів.

“Ситуація щодо лікування та профілактики не поліпшується. Опитані нами фахівці сформулювали основні проблеми, які заважають подолати туберкульоз в Україні. Головна з них - чому не вдається контролювати поширення туберкульозу та як його зупинити. Це – актуальні завдання, які ми поставили перед круглим столом. А ще - реалізувати усе те, що ми обговорюватимемо у ці два дні (проведення конференції – УНІАН). Нашим результатом мають стати подальші конкретні дії”, – сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За словами заступника міністра охорони здоров’я у зв`язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади Валерія ІВАСЮКА, проблема - в організації системи раннього виявлення та задовільного соціального супроводження людей з позитивним Манту. “Коли ми почали досліджувати, чому епідемія туберкульозу некерована, виявилося, що харківський продуцент вакцини БЦЖ продукує вакцину на основі палички штаму, якому 40 років. Цей штам неактуальний для України щонайменше років 20. Чим же ми вакцинуємо українців? Чому досі не змінено вакцину БЦЖ? Хто за цим стоїть? І кому вигідно закуповувати неякісну харківську вакцину? А це ж абсолютна профілактика. Це питання для МОЗ та Верховної Ради”, - наголосив В.ІВАСЮК.

За його словами, значною проблемою є те, що МОЗ закуповує ліки та апаратуру в Індії та Китаї, а вони спричиняють розвиток полірезистентних форм туберкульозу. “За державні кошти Україна купує собі полірезистетний туберкульоз. Мені дивно, що на обговоренні немає представників Міністерства юстиції, яке регулює все те, що законодавчо забезпечує боротьбу з туберкульозом”, - сказав В.ІВАСЮК.

На його думку, через недофінансування фтизіатрична служба є «найжалюгіднішою» з усіх медичних галузей в Україні. “Є значна проблема кадрів - при епідемії туберкульозу в Україні практично ліквідована система підготовки фтизіатрів”, - наголосив В.ІВАСЮК.

Як зазначив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ, проблема туберкульозу є не лише медичною проблемою. “Тут є питання стосовно здорового способу життя. Лише 13% українських дітей займаються спортом. Водночас по телебаченню відомими українськими спортсменами рекламуються алкогольні напої. Таким чином, у дитини складається асоціативний ряд, що успіхи у спорті пов’язані із вживанням спиртних напоїв”, – заявив В.КОРЖ.

ДОВІДКА УНІАН. Філософію Фонду «Розвиток України» сформульовано в слогані його головного засновника - Компанії «Систем Кепітал Менеджмент»: «СКМ - творимо майбутнє».

Фонд створено для того, щоб реалізувати прагнення Групи СКМ зробити свій внесок у розвиток України не тільки як країни з перспективною європейською економікою, а й як держави, що забезпечує своїм громадян гідний рівень життя.

БФ «Розвиток України» створює фундамент для успішного й стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження й розвиток української культури.

Зробити соціальні інвестиції Групи СКМ максимально ефективними - брати участь в усуненні причин соціальних проблем українського суспільства системно, перейти від актів доброї волі до послідовної стратегії соціальної відповідальності Групи СКМ і її акціонерів.

Сприяти реалізації потенціалу найбільш активної, обдарованої й освіченої молоді як найперспективнішого ресурсу українського суспільства, а також створити механізми підтримки найкращих працівників системи освіти

Упроваджувати й підтримувати передові методи й технології, закріплювати інституційні зміни в галузі охорони здоров`я, а також формувати відповідальне ставлення жителів України до свого здоров`я

Співпрацювати з державою в галузі збереження національної культури й укріплення традицій, а також підтримувати новаторські проекти, що забезпечують культурний прорив.

Ми розуміємо, чого хочемо, і чітко дотримуємося обраної стратегії.