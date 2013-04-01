Що робити при отиті

Отит - це захворювання, в основі якого лежить запальний процес слизової оболонки середнього вуха.

Причини отиту:

- Інфекція (гнійна, вірусна, бактеріальна або грибкова)

- Ускладнення застуди, ОРЗ, гаймориту, ангіни та інших захворювань верхніх дихальних шляхів

- Захворювання носа, придаткових пазух носа, носоглотки. Сюди відносяться гострі та хронічні риніти, викривлення носової перегородки.

- Фактором, що провокує виникнення гострого гнійного отиту, є переохолодження.

- Посттравматичні запалення порожнини середнього вуха.

Це досить серйозне захворювання, яке при неправильному або несвоєчасному лікуванні може викликати глухоту, мастоїдит, парез лицевого нерва, лабіринтит, рідше - внутрішньочерепні ускладнення.

Марія Руденко, лікар-отоларинголог медичної клініки "Велес", розповідає про симптоми і лікування отиту.

Симтоми:

- гострий біль у вусі, зазвичай постійний, який поступово наростає і особливо посилюється у вечірній час;

- висока температура;

- слабкість, зниження апетиту;

- якщо гнійний процес зачіпає барабанну перетинку, то у пацієнта починає "бігти" з вуха.

Якщо біль у вусі супроводжується хоча б одним із цих симптомів, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Лікування:

- У перші години захворювання, до початку нагноєння вуха - проведення процедур прогрівання.

- Проведення туалету слухового проходу за допомогою вакуум-відсмоктування. Цю процедуру повинен проводити лише кваліфікований лікар.

- Промивання розчинами антисептиків.

- При лікуванні отиту обов`язковим компонентом є застосування судинозвужувальних крапель (нафтизин або його аналоги) в ніс, для зняття набряку слизової оболонки порожнини носа та носоглотки.

- Хірургічні методи

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