Що робити при отиті
Проведення процедур прогрівання...
Отит - це захворювання, в основі якого лежить запальний процес слизової оболонки середнього вуха.
Причини отиту:
- Інфекція (гнійна, вірусна, бактеріальна або грибкова)
- Ускладнення застуди, ОРЗ, гаймориту, ангіни та інших захворювань верхніх дихальних шляхів
- Захворювання носа, придаткових пазух носа, носоглотки. Сюди відносяться гострі та хронічні риніти, викривлення носової перегородки.
- Фактором, що провокує виникнення гострого гнійного отиту, є переохолодження.
- Посттравматичні запалення порожнини середнього вуха.
Це досить серйозне захворювання, яке при неправильному або несвоєчасному лікуванні може викликати глухоту, мастоїдит, парез лицевого нерва, лабіринтит, рідше - внутрішньочерепні ускладнення.
Марія Руденко, лікар-отоларинголог медичної клініки "Велес", розповідає про симптоми і лікування отиту.
Симтоми:
- гострий біль у вусі, зазвичай постійний, який поступово наростає і особливо посилюється у вечірній час;
- висока температура;
- слабкість, зниження апетиту;
- якщо гнійний процес зачіпає барабанну перетинку, то у пацієнта починає "бігти" з вуха.
Якщо біль у вусі супроводжується хоча б одним із цих симптомів, потрібно негайно звернутися до лікаря.
Лікування:
- У перші години захворювання, до початку нагноєння вуха - проведення процедур прогрівання.
- Проведення туалету слухового проходу за допомогою вакуум-відсмоктування. Цю процедуру повинен проводити лише кваліфікований лікар.
- Промивання розчинами антисептиків.
- При лікуванні отиту обов`язковим компонентом є застосування судинозвужувальних крапель (нафтизин або його аналоги) в ніс, для зняття набряку слизової оболонки порожнини носа та носоглотки.
- Хірургічні методи