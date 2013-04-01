Погода в Україні - цього тижня

Цього тижня в Україні спостерігатимуться неоднорідні погодні умови: якщо в південних, центральних і східних областях очікується висока температура повітря і відсутність опадів, то в північних і західних регіонах прогнозується прохолодна погода і опади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу у понеділок.

«У південних, центральних і східних регіонах України впродовж цього тижня збережеться температурний режим, що значно перевищує норму, і практично на тлі відсутності опадів у цих регіонах», - сказав М.Кульбіда.

При цьому, за його словами, на заході і півночі країни з 2 по 8 квітня щодня йтимуть помірні і невеликі дощі. Температура повітря вночі з 1 на 2 квітня опуститься до 0-5 градусів морозу, вдень буде 4-9 градусів тепла. Невелике потепління прийде в ці регіони 5-6 квітня – вдень температура повітря підвищиться до 6-11 градусів тепла.