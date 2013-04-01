Очікується значний підйом рівня води у річках

У зв`язку зі складними погодними умовами, зокрема рясним таненням снігу, в річках північних і західних регіонів України найближчим часом очікується підйом рівня води до небезпечних позначок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.

За його словами, у зв`язку з проходженням весняної повені найбільш складна ситуація очікується на Поліссі.

«Найскладніша ситуація очікується на території Волинської, Житомирської, Рівненської областей. Вже зараз у деяких районах досягнуті перші небезпечні позначки. І ця ситуація буде лише ускладнюватися», - сказав М.Кульбіда.

Крім того, директор Гідрометцентру повідомив, що складна гідрологічна ситуація очікується на територіях Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. При цьому в басейні Західного Бугу можливе формування рекордної для цього району повені.

«У Львівській області в басейні Західного Бугу не виключено формування найбільшого за всю історію гідрологічних спостережень рівня води весняної повені. Таким чином, ускладнення в цьому регіоні будуть», - відзначив М.Кульбіда.

Він також повідомив, що перше небезпечне підтоплення незаселеної території міста вже зараз спостерігається в районі Ужгорода.