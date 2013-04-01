Завтра в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 квітня у східних, центральних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму місцями дощ, переважно невеликий, на решті території без істотних опадів. На дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний (на сході південно-східний), 5-10 м/с.

Температура в західних, північних та місцями у Вінницькій області вночі 0-5° морозу, на заході подекуди до 7° морозу, вдень 4-9° тепла; в центральних областях вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області завтра без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У столиці також без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.